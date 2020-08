Terremoto Roma: la sismicità sui Colli Albani, un vulcano ‘recente’ ma non più attivo da oltre 30 mila anni (Di lunedì 31 agosto 2020) Dal 28 al 29 agosto 2020, l’area dei Colli Albani è stata interessata da debole sismicità: 15 eventi di magnitudo compresa tra 1.2 e 3.0. Come noto, i Colli Albani, o vulcano Laziale, sono un vulcano “recente” (attivo nel Quaternario) ma non più attivo da oltre 30.000 anni. La sismicità nell’area è verosimilmente legata all’attività cosiddetta “tardo-vulcanica”, ossia dovuta al calore residuo e a fluidi che circolano nel sottosuolo. In questo articolo, scritto per il blog ingvvulcani.com dalla Dott.ssa Ersilia D’Ambrosio (Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali) e da Fabrizio Marra (INGV) si parla delle eruzioni recenti ... Leggi su meteoweb.eu

virginiaraggi : Oggi ricordiamo le vittime del terribile terremoto che 4 anni fa colpì Amatrice. @Roma è vicina alle loro famiglie.… - emergenzavvf : ?? #Roma #28agosto 14:00, scossa #terremoto magnitudo 3.0 registrata nella zona dei Castelli Romani, tra Lariano, Ro… - Corriere : Scossa di terremoto avvertita a Roma e nella zona dei Castelli Romani - magicaGrmente22 : Terremoto a Roma ai Castelli: “Il vulcano potrebbe risvegliarsi” - d_essere : RT @G_Provenzale: Che la #dittaturasanitaria vesta la casacca PD - M5S o quella del centrodestra non cambia nulla; è tempo di cambiare davv… -