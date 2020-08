Temptation Island, Lara Zorzetto mamma: problemi al parto (Di lunedì 31 agosto 2020) L’ex concorrente di Temptation Island, Lara Zorzetto è diventata mamma del piccolo Leonardo: la confessione sul parto difficile. L’ex concorrente di Temptation Island, Lara Zorzetto è diventata mamma per la prima volta. La Zorzetto ha messo al mondo il piccolo Leonardo, nato dal suo amore con il fidanzato Mattia, conosciuto un anno fa. “Ragazze è … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

trash_italiano : Sorridi. Mancano solo 2/3 settimane a Pomeriggio 5, Forum, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Temptation Island, Live - Non è la d'Urso. - NATOlizer : Temptation Island, problemi parto per Lara Zorzetto | Figlio in incubatrice - zazoomblog : Chi sono Nadia e Antonio di Temptation Island 2020 - #Nadia #Antonio #Temptation #Island - tempoweb : #TemptationIsland, le accuse di #CecchiPaone: cosa c'è dietro il reality #valeria #ciavy. tv #31agosto… - mainchesenso__ : io sentivo puzza di corna eh ecco cosa insegna Temptation Island ???? #Tiziaparty -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Temptation Island, le accuse di Cecchi Paone: cosa c'è dietro il reality Il Tempo Temptation Island, il duro attacco di Cecchi Paone: cosa si nasconde dietro al reality

“Temptation Island” sta per partire su Canale 5 con l’edizione condotta da Alessia Marcuzzi che vede partecipare al reality solo coppie formate da gente comune, insomma nessun vip all’orizzonte. A dir ...

Temptation Island, la coppia è in crisi: “La mia famiglia non lo accetta”

Particolarmente seguiti sui social, Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi si ritrovano a vivere un momento di crisi. A rivelarlo l’ex tentatrice di Temptation Island su Instagram. “Io e Francesco ...

“Temptation Island” sta per partire su Canale 5 con l’edizione condotta da Alessia Marcuzzi che vede partecipare al reality solo coppie formate da gente comune, insomma nessun vip all’orizzonte. A dir ...Particolarmente seguiti sui social, Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi si ritrovano a vivere un momento di crisi. A rivelarlo l’ex tentatrice di Temptation Island su Instagram. “Io e Francesco ...