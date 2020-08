Taiwan, una bimba viene portata via dall'aquilone e si sfiora la tragedia (Di lunedì 31 agosto 2020) Durante il Festival Internazionale di Hsinchu, a Taiwan, la folla attende impaziente il volo degli aquiloni ma quest'anno si è sfiorata la tragedia. Uno di questi, infatti, si è incidentalmente ... Leggi su leggo

esseeffe03 : RT @Geopoliticainfo: ???? Il ministro degli esteri ceco, Tomas #Petricek, ha deciso di convocare l'ambasciatore cinese a #Praga, dopo che Pec… - Spiralwavemood : RT @ultimenotizie: Bimba di tre anni sollevata in aria da un gigantesco aquilone arancione durante un festival ieri nella cittadina di Nanl… - ultimenotizie : Bimba di tre anni sollevata in aria da un gigantesco aquilone arancione durante un festival ieri nella cittadina di… - danteguest1 : RT @Geopoliticainfo: ???? Il ministro degli esteri ceco, Tomas #Petricek, ha deciso di convocare l'ambasciatore cinese a #Praga, dopo che Pec… - Clachica2La : RT @BlitzTVit: A #Taiwan una bimba è rimasta impigliata a un #aquilone gigante ed è stata sollevata in aria. Impressionanti le immagini del… -