Seduta mattutina a Castel di Sangro, Manolas in gruppo (Di lunedì 31 agosto 2020) Ottavo giorno di allenamento per il Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri lavoreranno nel ritiro abruzzese fino al 4 settembre per preparare la nuova stagione 2020/21. Di seguito il report dell’allenamento pubblicata sui canali ufficiali del club. Al mattino la squadra ha svolto serie di torelli in apertura di sessione, seguita da attivazione. Successivamente esercizi di mobilità e lavoro tattico. Chiusura con allenamento aerobico. Manolas ha svolto l’intera Seduta col gruppo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

TuttoSalerno : Ritiro Sarnano: le foto della seduta mattutina - OrlandoAita1992 : Ritiro Sarnano: le foto della seduta mattutina - napolista : Seduta mattutina a Castel di Sangro, Manolas in gruppo Il Napoli ha svolto il primo allenamento dell’ottava giornat… - ottopagine : Benevento, ultima seduta mattutina #Benevento - cn1926it : Day 8 – #Napoli, seduta di allenamento mattutina: la diretta -

Ultime Notizie dalla rete : Seduta mattutina Benevento, ultima seduta mattutina Ottopagine Lazio fermata dal maltempo: annullato il test contro il Fiori Barp Mas

Perciò la Lazio, dopo l'amichevole di ieri con la Triestina pareggiata 2-2 e la seduta mattutina in palestra con un lavoro incentrato su forza e propriocettività, potrà godere di un pomeriggio libero.

Lazio, Patric: “Ora mi sento maturo. Spero di rimanere ancora molto in biancoceleste”

AURONZO DI CADORE – In seguito alla seduta mattutina odierna ha parlato il difensore della Lazio, Patricio Gabarron Gil, meglio noto come Patric. Ecco come si è espresso ai microfoni ufficiali del clu ...

Perciò la Lazio, dopo l'amichevole di ieri con la Triestina pareggiata 2-2 e la seduta mattutina in palestra con un lavoro incentrato su forza e propriocettività, potrà godere di un pomeriggio libero.AURONZO DI CADORE – In seguito alla seduta mattutina odierna ha parlato il difensore della Lazio, Patricio Gabarron Gil, meglio noto come Patric. Ecco come si è espresso ai microfoni ufficiali del clu ...