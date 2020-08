Nel 2020 meno incidenti sul lavoro ma più vittime (Di lunedì 31 agosto 2020) Calano gli incidenti sul lavoro in Italia, ma aumentano le vittime. È il quadro che emerge dalla rilevazione dell’Inail sui primi sette mesi del 2020, anche se ogni confronto con l’anno precedente deve tenere conto dell’impatto dell’emergenza Coronavirus. sat/mrv/red Nel 2020 meno incidenti sul lavoro ma più vittime su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

