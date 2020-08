"Nei prossimi giorni...". Galli e le conseguenze devastanti "dell'estate sopra le righe": virus, non abbiamo visto nulla (Di lunedì 31 agosto 2020) Massimo Galli, ospite a Stasera Italia su Rete Quattro, delinea uno scenario preoccupante. "Quello che sarà la conseguenza di un'estate, che è stata evidentemente sopra le righe per questo momento da parte di alcuni di coloro che sono andati in vacanza, la vedremo ancora di più nell'arco dei prossimi giorni", esordisce il virologo, nonché direttore della Clinica di malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano, in collegamento con Veronica Gentili. Per l'esperto, infatti, tra una settimana/dieci giorni assisteremo a una netta crescita dei contagi. Chi non si è sottoposto a tampone, una volta tornato da zone sensibili, ha avuto tutto il tempo di stare in mezzo alla gente. Insomma, nuovi ... Leggi su liberoquotidiano

matteosalvinimi : Domani la mia settimana riparte da Galatone (Lecce) alle 9.30 e poi, nei prossimi tre giorni, sarò in Lombardia, Li… - forumJuventus : [ARG] Olè - Juve, nei prossimi giorni Romero sarà ceduto all'Atalanta ?? - festletteratura : Seguite il #BlurandevùTakeover dell'account Instagram di Festivaletteratura: nei prossimi giorni i giovani intervis… - stesylaparigina : Coucou le monde, ça va? Eccomi qui di ritorno. Le ferie sono terminate ed oggi ho ripreso con il lavoro. . Ad atten… - Libero_official : 'Nei prossimi giorni...'. Massimo #Galli e le conseguenze 'dell'estate sopra le righe': #coronavirus, non abbiamo v… -