Napoli, Llorente in uscita: su di lui Schalke 04, Villareal, Genoa e Benevento (Di lunedì 31 agosto 2020) Non è una notizia ormai: Fernando Llorente è in uscita dal Napoli e sta cercando dunque una sistemazione altrove. Al momento non vi è nulla di concreto ma appare chiaro che lo spagnolo sia uno di quei calciatori in esubero di cui la squadra azzurra sta cercando di liberarsi al più presto. Immaginare la meta … L'articolo Leggi su dailynews24

NCN_it : #SKY – #GENOA, CONTATTI IN CORSO CON IL #NAPOLI PER #LUPERTO. SI ALLONTANA INVECE #LLORENTE - JosiphOliver : RT @Napoli_Report: Il #Genoa ha avviato i contatti con il #Napoli per #Luperto. I dialoghi tra le parti sono continui e dunque non solo per… - Napoli_Report : Il #Genoa ha avviato i contatti con il #Napoli per #Luperto. I dialoghi tra le parti sono continui e dunque non sol… - Salvato95551627 : RT @BombeDiVlad: ?? #LBDV - #LIVE da #CasteldiSangro: Ancora prove di 4231 da parte del tecnico Gennaro #Gattuso: 1) #Lozano #Tutino Polita… - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ?? #LBDV - #LIVE da #CasteldiSangro: Ancora prove di 4231 da parte del tecnico Gennaro #Gattuso: 1) #Lozano #Tutino Polita… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Llorente Napoli, Llorente in uscita: su di lui Schalke 04, Villareal, Genoa e Benevento DailyNews 24 Koulibaly, il City sale a 73 milioni e il Napoli blocca Papastathopoulos

Inviato a Castel di Sangro Vendere atto due: ora sono i giorni di Koulibaly. Perché è vero che il Manchester City è alle prese con lo scippo del secolo, ovvero portare Messi da Guardiola in Premier, m ...

MERCATO - Il Genoa pensa a Llorente, piace anche Pavoletti

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, da tempo il Genoa è interessato all'attaccante del Napoli Fernando Llorente ed inoltre piace anche l'ex azzurro Leonardo Pavoletti, ora in forza al ...

Inviato a Castel di Sangro Vendere atto due: ora sono i giorni di Koulibaly. Perché è vero che il Manchester City è alle prese con lo scippo del secolo, ovvero portare Messi da Guardiola in Premier, m ...Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, da tempo il Genoa è interessato all'attaccante del Napoli Fernando Llorente ed inoltre piace anche l'ex azzurro Leonardo Pavoletti, ora in forza al ...