Mostra del Cinema di Venezia, hackerata la biglietteria online (Di lunedì 31 agosto 2020) La biglietteria online della Mostra del Cinema di Venezia attaccata dagli hacker . 'Pare che il sito sia stato oggetto di un attacco di hacker!', ha scritto il direttore della Mostra, Alberto Barbera ,... Leggi su leggo

UffiziGalleries : Con un dettaglio della Madonna del Granduca di #Raffaello salutiamo la grande mostra dedicata al 'Divin Pittore' al… - TgrVeneto : Il nuovo film del regista di Dolo (VE) sarà proiettato il primo settembre al Lido, nella serata di pre-apertura del… - Daniele_Manca : Stato imprenditore, illusione e realtà (il riassetto dei #privati da Intesa a Mediobanca mostra che si sta delinean… - giorgioviali : Almeno qualcuno della Stampa ne parla - Prenotazioni Boxol - Da qui a mercoledì bisognerà risolvere il problema del… - arialuce1 : RT @PalazzoGrimani: Il delicato profilo di Dioniso in questo busto romano del II sec (part.), dal @MuseoArcheoVene a #PalazzoGrimani per la… -

Ultime Notizie dalla rete : Mostra del

Alle ore 21 di martedì 1 settembre in Piazza San Marco si accenderà la grande installazione L’Età dell’Oro di Fabrizio Plessi. Dalle finestre del Museo Correr affacciate sulla piazza, di fronte alla B ...Tata Pad è più di un utile accessorio, dato che i dispositivi anti abbandono sono ora obbligatori per legge in tutte le auto che trasportano bambini di età inferiore ai 4 anni. Ecco la nostra recensio ...