Migranti clandestini Sicilia: Conte cede, mercoledì 2 vertice a Roma con sindaco Lampedusa e governatore (Di lunedì 31 agosto 2020) La minaccia dello sciopero ha convinto Conte a rivedere le posizioni iniziali e a ascoltare quanto hanno da dire le autorità locali sull'amergenza immigrazione in Sicilia, anzi sull'invasione, che Roma non riesce a comprendere e ad arginare Leggi su firenzepost

matteosalvinimi : Non solo Sicilia e Calabria: anche la Sardegna è assediata dagli sbarchi. Gli italiani sono stati chiusi in casa per mesi. - LegaSalvini: MAXI-BARCONE CON 450 CLANDESTINI ARRIVATI A LAMPEDUSA STANOTTE! Conte? Tace. Lamorgese? - LegaSalvini: MIGRANTI, SALVINI: 'NE HO PALLE PIENE DI CLANDESTINI, SPACCIATORI E DELINQUENTI'

Approdati a bordo di una barca a vela arenatasi sulla spiaggia di Caulonia e poi allontanatisi, sono stati rintracciati dai carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica che hanno agito in collaboraz ...

LAMPEDUSA – Mentre era in corso una riunione molto accesa al comune di Lampedusa per stabilire le modalità dello sciopero contro il Governo per l’emergenza migranti, una telefonata del premier Conte h ...

