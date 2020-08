Massimo Bisotti ospite della rassegna letteraria “Positano 2020 Mare, Sole e Cultura” (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPositano (Sa) – La XXVIII edizione della rassegna letteraria “Positano Mare, Sole e Cultura” prosegue con un incontro dedicato a “Le parole dell’anima”. Mercoledì 2 settembre (ore 21 – Terrazza Hotel Marincanto) Massimo Bisotti autore del romanzo A un millimetro dal cuore (Mondadori), che insieme a Enrica Alessi riprenderà le vicende e i personaggi del romanzo che alla sua pubblicazione lo ha trasformato in uno dei casi editoriali dell’anno, La luna blu. A un millimetro di cuore è un’ unità di misura inventata. Significa sfidare le distanze, il tempo e la logica e portarsi sempre dentro anche chi, per ... Leggi su anteprima24

carleys_place : RT @BebuCesco: E se piegarsi alla tranquillità sia una vittoria o una sconfitta, io ancora non lo so. Massimo Bisotti ____ © Vesa Pihanur… - BebuCesco : RT @BebuCesco: E se piegarsi alla tranquillità sia una vittoria o una sconfitta, io ancora non lo so. Massimo Bisotti ____ © Vesa Pihanur… - sirius712 : RT @BebuCesco: E se piegarsi alla tranquillità sia una vittoria o una sconfitta, io ancora non lo so. Massimo Bisotti ____ © Vesa Pihanur… - Soy_Luchick : RT @BebuCesco: E se piegarsi alla tranquillità sia una vittoria o una sconfitta, io ancora non lo so. Massimo Bisotti ____ © Vesa Pihanur… - Futura_Noir : RT @BebuCesco: E se piegarsi alla tranquillità sia una vittoria o una sconfitta, io ancora non lo so. Massimo Bisotti ____ © Vesa Pihanur… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Bisotti Massimo Bisotti ospite della rassegna letteraria "Positano 2020 Mare, Sole e Cultura" anteprima24.it Bosio “re” del gin in Fvg C’è il premio di Saporito

Fine agosto scoppiettante per il Bistrot Bosio, insignito del prestigioso riconoscimento “Best place to drink gin”: un premio creato dal noto brand Gin.Tonic.Italy e consegnato a Staranzano da Jacopo ...

Positano Mare, Sole e Cultura, si inizia venerdì 28 a L’Incanto con Veronica Pivetti.

A tagliare il nastro della XXVIII edizione, venerdì 28 agosto (ore 21 – Blu Bar Lido L’Incanto) Veronica Pivetti, autrice del volume Per sole donne (Mondadori) che insieme a Gabriella Ungarelli, Edito ...

Fine agosto scoppiettante per il Bistrot Bosio, insignito del prestigioso riconoscimento “Best place to drink gin”: un premio creato dal noto brand Gin.Tonic.Italy e consegnato a Staranzano da Jacopo ...A tagliare il nastro della XXVIII edizione, venerdì 28 agosto (ore 21 – Blu Bar Lido L’Incanto) Veronica Pivetti, autrice del volume Per sole donne (Mondadori) che insieme a Gabriella Ungarelli, Edito ...