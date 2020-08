Marina di Massa, chi erano le sorelle uccise dall’albero caduto sulla tenda (Di lunedì 31 agosto 2020) Il maltempo questo fine settimana ha tenuto sotto scacco il Nord Italia. A Marina di Massa il vento forte e la pioggia hanno abbattuto un albero che è crollato su una tenda dove dormivano Malak, appena 14 anni e Jannat, 3 anni. I medici hanno tentato di rianimare Jannat Lassiri, ma alla fine hanno dovuto constatarne il decesso. Malak Lassiri è stata trasportata in prognosi riservata in ospedale, ma non ce l’ha fatta. Chi era Malak Lassiri Fatima e Hicham sono i genitori che in questo weekend di maltempo si sono visti portare via due figlie da una tragedia. La coppia, che di solito in questo periodo andava in vacanza in Marocco, ma come molti ha deciso di rimanere in Italia, ha anche altri due figli, di 19 e 9 anni. Malak viveva a Torino come il resto della sua famiglia. Aveva ... Leggi su thesocialpost

