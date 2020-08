Marelli-OMP - La maglia che misura le emozioni (Di lunedì 31 agosto 2020) Un test diverso dal solito: misurare il livello di emozioni di un guidatore normale e di un collaudatore professionista a bordo di una Lamborghini Huracán Evo. Come? Grazie a una maglia biometrica in grado di monitorare in tempo reale battito cardiaco, respirazione e molte altre informazioni. Progetto italiano. Realizzata da Marelli con lazienda di abbigliamento sportivo OMP Racing, è stata concepita per lutilizzo nelle categorie più alte del motorsport, Formula 1 in primis. Il suo scopo? Tracciare i parametri vitali che incidono sul livello di performance del pilota. Noi labbiamo fatta indossare a uno dei nostri collaudatori, Davide Fugazza, e al giornalista Emilio Deleidi. I risultati? Ve li sveliamo nel video. Larticolo completo è sul numero di settembre di Quattroruote. Leggi su quattroruote

