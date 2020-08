Lady Gaga conquista i VMAs 2020 dal red carpet alla performance con Ariana Grande (Di lunedì 31 agosto 2020) Nella notte fra il 30 e il 31 agosto è andato in scena a New York l'appuntamento con gli MTV VMAs. Dal red carpet al main stage, le grandi star della musica hanno dato il meglio di sé e la stella che ... Leggi su leggo

La prima vera cerimonia internazionale post lockdown è stata quella degli MTV Video Music Awards 2020. Distanziamento, esibizioni pre-registrate e pubblico limitatissimo non hanno impedito alla kermes ...

Trionfo per Lady Gaga agli MTV Video Awards 2020 con cinque premi e look strepitosi. Bella Hadid seduce in nero (8), i colori sgargianti di Maluma (7) e Machine Gun Kelly (5) ...

Trionfo per Lady Gaga agli MTV Video Awards 2020 con cinque premi e look strepitosi. Bella Hadid seduce in nero (8), i colori sgargianti di Maluma (7) e Machine Gun Kelly (5) ...