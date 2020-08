Inter-Vidal, è fatta: il cileno ha detto ‘sì’ ai nerazzurri. Trattativa ai dettagli (Di martedì 1 settembre 2020) L’Inter ha concretamente messo le mani sull’acquisto di Arturo Vidal, centrocampista ex Juventus e attualmente in forza al Barcellona. Gli agenti del cileno hanno recentemente contattato la società catalana, informandola della volontà del giocatore e dell’intesa di massima con i nerazzurri. Vidal raggiungerà con tutta probabilità Antonio Conte a Milano, dopo la felice esperienza insieme a Torino: la Trattativa è letteralmente ai dettagli, entourage del sudamericano e Barcellona in sintonia per una risoluzione, con conseguente trasferimento a 0 all’Inter. Leggi su sportface

