Eliana Michelazzo torna a casa: ‘Spavento ma nulla di grave’, ecco le sue parole dopo la corsa in ospedale (Di lunedì 31 agosto 2020) Eliana Michelazzo era stata trasportata d’urgenza in ospedale dopo l’aggravarsi delle sue condizioni di salute per aver contratto il Covid-19. Ma adesso è tornata a casa e ha spiegato come sono andati gli accertamenti. Eliana Michelazzo positiva al Covid-19: corsa in ospedale Qualche giorno fa Eliana Michelazzo aveva confessato sui social di aver eseguito il tampone per il Covid-19 e di aver scoperto di essere positiva. Infatti, ha iniziato ad avvertire alcuni sintomi come la perdita di gusto e olfatto e spossatezza, tanto da dormire profondamente molte ore al giorno. La notizia non ha fatto in tempo a fare il giro del web che all’improvviso le sue condizioni si ... Leggi su kontrokultura

stanzaselvaggia : Covid, Eliana Michelazzo trasportata in ambulanza all’Umberto I: “Le condizioni si sono aggravate. - HuffPostItalia : Eliana Michelazzo: 'Sono positiva al covid. Al Billionaire gente ammassata, ci spruzzavano aria gelida' - HuffPostItalia : Eliana Michelazzo: 'Ho il sangue in gola e molto affanno, sono al pronto soccorso' - ve10ve : RT @stanzaselvaggia: Covid, Eliana Michelazzo trasportata in ambulanza all’Umberto I: “Le condizioni si sono aggravate. - BartoliLucio : @stanzaselvaggia Eliana Michelazzo è tornata a casa il giorno dopo nonostante la tua gufata. Ma tu questo ti guard… -