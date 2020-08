Daniele Scardina positivo al Covid, parla lui: "Diffamazioni su di me, sono una persona responsabile" (Di lunedì 31 agosto 2020) "Voglio fare chiarezza su tutte queste Diffamazioni che stanno facendo su di me". Daniele Scardina rompe il silenzio e commenta le polemiche delle ultime ore. Il pugile, prossimo concorrente di Ballando con le stelle, è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un viaggio in Sardegna. Il Messaggero aveva che avesse frequentato palestre e locali romani al suo rientro da Porto Cervo. Ma qual è la verità?Scardina, che è asintomatico e si trova in isolamento, commenta così (da Instagram): 31 agosto 2020 23:38. Leggi su blogo

