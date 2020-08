Covid e libertà, come in una famiglia (di D. Lazzari, Cnop) (Di lunedì 31 agosto 2020) (A cura di David Lazzari, presidente del Cnop, Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi) La pandemia dovuta al Covid-19 ha suscitato un intenso dibattito sul tema della “libertà”, in particolare su quanto sia giusto imporre restrizioni e comportamenti protettivi e chi sia giusto che assuma queste decisioni. come spesso accade, i punti di vista tendono a polarizzarsi e c’è sempre il rischio che un confronto utile si trasformi in polemica inconcludente. In questo caso, non mi riferisco a ciò che sappiamo dal punto di vista delle evidenze scientifiche mediche sul Covid, ma a quelle psicologiche in merito alle conoscenze circa gli atteggiamenti ed i comportamenti delle persone e della collettività nel suo complesso.Dal punto di vista ... Leggi su huffingtonpost

LaStampa : “Il Covid una fake news per toglierci libertà”. Da Berlino a Londra, il popolo dei No-Mask - LaStampa : Tafferugli e arresti al corteo dei negazionisti alla Porta di Brandeburgo: «Questo è il nuovo Fascismo». Migliaia a… - AnnalisaChirico : Non c’è Covid che tenga quando Libertà e Democrazia chiamano a raccolta - kecco69 : RT @Apndp: I #negazionisti #covid non sono #scemi. Dice proprio che sono co***oni. E poi: che non è per la libertà di dire ca***te. La #mo… - patriziamagri : RT @Marco_dreams: Covid, Meloni: 'Governo ha sottovalutato epidemia'. Quella che a fine Febbraio invitava i turisti a venire in Italia per… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid libertà Pierluigi Diaco, positiva al Covid giornalista della redazione di «Io e te» Corriere della Sera