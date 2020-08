Covid, 2 nuovi contagi a Casoria: salgono a 15 i positivi in città (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCasoria (Na) – Nelle ultime ore si registrano 2 nuovi positivi al Coronavirus a Casoria, nel Napoletano. salgono così a 15 i casi di Covid nella cittadina della provincia partenopea. Ad annunciare gli ultimi di casi è stato il primo cittadino, Raffaele Bene. “Mi hanno comunicato – spiega il sindaco – ulteriori due nuovi casi di nostri concittadini positivi al Covid-19. Continuano a salire i contagi a livello nazionale e regionale a causa dei rientri dalle vacanze estive. A Casoria attualmente sono 15 i casi di positività al coronavirus”. L'articolo Covid, 2 nuovi ... Leggi su anteprima24

SkyTG24 : Coronavirus Italia, ecco dove sono i nuovi focolai regione per regione - Adnkronos : #Covid, nuovi contagi scendono sotto quota mille - GiovanniToti : Oggi in #Liguria ci sono 41 nuovi casi positivi #Covid_19, ma calano i pazienti ospedalizzati e in tutta la regione… - ilcentrotirreno : Covid, 31 agosto, in Italia i nuovi casi scendono sotto quota mille - ilfaroonline : #Covid_19, contagi a Latina e provincia: sette nuovi casi positivi -