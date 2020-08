Coronavirus, migranti positivi e violenti: erano già scappati in passato (Di lunedì 31 agosto 2020) I migranti nigeriani che hanno aggredito medici e militari del policlinico militare Celio erano già evasi da un’altra struttura della Capitale Fonte Instagram – @bobsavvLa storia dei migranti nigeriani che hanno devastato l’ospedale militare Celio di Roma (hanno anche ferito un medico mordendolo) sta facendo il giro d’Italia. D’altronde la tematica è caldissima e crea sempre dibattiti e spunti di riflessione. I soggetti in questione sono due donne (con protezione internazionale) e un uomo (con permesso di soggiorno per casi speciali), che da diverse settimane non si stanno rendendo protagonisti di comportamenti esemplari. Anzi, con le loro azioni stanno mettendo a rischio la salute delle persone e anche la sicurezza. Ma andiamo con ordine e ricostruiamo per bene ... Leggi su chenews

LegaSalvini : CORONAVIRUS E MIGRANTI, MUSUMECI: 'ADESSO BASTA, DISPONGO LO SGOMBERO DI TUTTI GLI HOTSPOT' - fanpage : 'Un provvedimento inutile, dannoso, controproducente e razzista: il peggio che la politica italiana abbia prodotto… - LegaSalvini : ECCO L’ORDINANZA DI #MUSUMECI: 'TUTTI VIA DAGLI HOTSPOT ENTRO DOMANI' - gselvaggia : RT @Libero_official: I precedenti dei tre #migranti #nigeriani (tra cui due prostitute) positivi al #coronavirus che hanno devastato l'ospe… - CristinaCmr : RT @Libero_official: I precedenti dei tre #migranti #nigeriani (tra cui due prostitute) positivi al #coronavirus che hanno devastato l'ospe… -