Ci sono alcuni titoli Netflix che ora potete vedere gratis (Di lunedì 31 agosto 2020) Avete sempre sentito parlare di Stranger Things ma non avete ancora visto un episodio? Avete seguito sui social la Bird Box challenge ma non sapete da dove ha avuto origine? Avreste voluto vedere film come I due papi o Murder Mystery ma non siete pratici di piattaforme streaming? Netflix ha la soluzione a tutti i vostri dubbi, anche se è giustamente un’astuta mossa di marketing: il servizio di streaming, infatti, ha lanciato in queste ore in forma sperimentale una sezione in cui accedere ai suoi titoli in modo completamente gratuito. Senza bisogno di un abbonamento, infatti, si può vedere una selezione di film e di episodi di serie tv (delle produzioni seriali, infatti, a disposizione è solo il primo episodio). Non è la prima volta che la piattaforma di Los Gatos mette a disposizione a ... Leggi su wired

MSF_ITALIA : Siamo bloccati in mare con più di 350 persone a bordo di #SeaWatch4 che hanno bisogno di un porto sicuro. Alcuni so… - LaStampa : Il presidente ha tolto gli accrediti ai reporter che lavorano per testate estere. Diversi giornalisti sono finiti i… - Tg3web : 29 anni fa la mafia uccideva a Palermo Libero Grassi, l'imprenditore siciliano che aveva osato ribellarsi al pizzo.… - Claudia__ccld7 : @mikgua66 @CiulliSandra @Ale_Giannelli @frankleggiero @fabIan41150567 @JuveClubLomagna @RobertoCucchi1 @lisadavoli… - Assia_Tanzillo : “Sono uno spirito libero, ad alcuni non piace, ma io sono fatta così.” Lady Diana ?? -

Ultime Notizie dalla rete : sono alcuni Usa2020, la polarizzazione è sempre più forte. Del Pero (SciencesPo) spiega perché Formiche.net Latte di mamme guarite per la prevenzione

ottenuto da donne che sono guarite da Covid-19, potrebbe essere utilizzato come strategia preventiva per proteggere dal coronavirus Sars-Cov-2 popolazioni vulnerabili ad alto risch... Tra le ...

Hard Rock International riporta la gioia dei Music Festival a Firenze, Venezia e Roma con il primo Hard Rock Cafe® Festival 2020

sono solo alcune delle emozionanti attività in programma per la scaletta dei social media. Gli ospiti potranno seguirli utilizzando l'hashtag #HardRockCafeFestival2020. Oltre alle straordinarie ...

ottenuto da donne che sono guarite da Covid-19, potrebbe essere utilizzato come strategia preventiva per proteggere dal coronavirus Sars-Cov-2 popolazioni vulnerabili ad alto risch... Tra le ...sono solo alcune delle emozionanti attività in programma per la scaletta dei social media. Gli ospiti potranno seguirli utilizzando l'hashtag #HardRockCafeFestival2020. Oltre alle straordinarie ...