Abebe Bikila scalzo sui sampietrini, Berruti e la Rudolph mano nella mano: i Giochi di Roma 1960, le ultime Olimpiadi romantiche (Di lunedì 31 agosto 2020) Una sagoma sbuca improvvisamente dalle tenebre. Alle sue spalle non c’è nessuno. Solo buio, silenzio e polvere. Per un momento gli spettatori sulle tribune davanti all’Arco di Costantino restano spaesati. Si aspettavano di vedere il sovietico Sergey Popov. Era lui che doveva vincere la maratona nei Giochi olimpici del 1960. E invece quella sagoma indossa una canottiera verde e degli aderentissimi pantaloncini rossi. Ma, soprattutto, non ha le scarpe. Le ha tolte venti minuti prima della partenza, perché quelle che aveva comprato gli avevano procurato delle vesciche ai piedi. Quel ragazzo con un gigantesco numero 11 appiccicato sul petto sembra pattinare sull’asfalto, sui sampietrini che gli grattano via la pelle. Abebe Bikila è a pochi metri dal traguardo in quella ... Leggi su ilfattoquotidiano

Viene il magone al solo ricordo della Roma disincantata di sessant’anni fa, quella che in questi giorni stava vivendo la sua prima Olimpiade. Che fu l’ultima edizione dei Giochi considerata a misura d ...

Roma, 60 anni fa il via alle Olimpiadi che incantarono il mondo

E’ un bellissimo pomeriggio di agosto, 60 anni fa. L’Olimpico pieno che farà il record assoluto di incassi, battendo per anni il calcio. Roma olimpica è fantastica, dicono sia stata l’ultima edizione ...

