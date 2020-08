Tromba d'aria in Toscana: due sorelline morte schiacciate nella tenda del campeggio (Di domenica 30 agosto 2020) Tragedia a Massa Carrara: due sorelline di 3 e 14 anni sono morte dopo essere state schiacciate nella tenda di un campeggio da un albero abbattuto da una Tromba d'aria. Il maltempo ha reso impossibile l'intervento dell'elisoccorso, a causa del fortissimo vento. Non solo la Toscana è funestata da pioggia e tempeste: per la giornata di domenica confermata l'allerta rossa per il settore settentrionale della Lombardia, allerta arancione invece sul resto della regione, sul Veneto, sul Friuli, sulla Liguria e, appunto, sulla Toscana. E in Lombardia, sempre a causa delle bombe d'acqua che si stanno scatenando nelle ultime 48 ore, un uomo risulta disperso in un torrente nel Varesotto: il 38enne era andato a funghi con un ... Leggi su liberoquotidiano

Corriere : Verona, devastante tromba d'aria a Montecchia di Crosara: case scoperchiate - emergenzavvf : ?? #MassaCarrara #maltempo: una tromba d'aria ha interessato stamattina l'area costiera della provincia. A Massa Mar… - TgrVeneto : Nel vicentino case scoperchiate. Tromba d'aria sul Garda. Forti grandinate nel bellunese. Allerta arancione fino a… - oglioponews : Maltempo, Coldiretti Mantova: tromba d’aria e grandine nel Casalasco - _netflixaholic_ : @wolfsxtar abbiamo chiuso le tapparelle e per ora la tromba d'aria si è un po' calmata, ma che paura cazzo da te come va? -