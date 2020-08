Traffico Roma del 30-08-2020 ore 11:30 (Di domenica 30 agosto 2020) Luceverde Roma di nuovo Bentrovati dalla redazione di luce verde è ancora chiusa la via Tiburtina per un incidente nel sottopasso all’altezza di viale del Tecnopolo in direzione Tivoli la polizia locale Cerignola poi altro incidente in via Ardeatina in prossimità di via di torricola raccomandiamo prudenza nella Guida piazza San Pietro alle ore 12 Papa Francesco presiederà la celebrazione dell’Angelo se possibile difficoltà in zona durante tutto il deflusso dei fedeli da domani lunedì 31 agosto torna in funzione il sistema dei parchi per le zone a Traffico limitato diurne di centro storico Tridente Trastevere stop ad accesso libero dei veicoli che era stato disposto negli ultimi mesi dopo in down dal 31 agosto si accetterà di nuovo solo se autorizzati da un permesso trasporto pubblico la linea tram ... Leggi su romadailynews

Capezzone : La Roma di Virginia Raggi ti offre ogni giorno nuovi spettacoli. Oggi, 28 agosto, proprio quando ricomincia il traf… - Agenzia_Ansa : Un maxi incendio di sterpaglie ha provocato la chiusura del Grande raccordo anulare di #Roma non lontano dall'uscit… - LuceverdeRoma : [AGG] Roma via Tiburtina sottopasso -? Strada riaperta al traffico #luceverde - muoversincampan : Sull'A1 Roma Napoli traffico rallentato tra Bivio A30 Caserta-Salerno e Capua in direzione Roma, per traffico inten… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 30-08-2020 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 30-08-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Maltempo , Cade un albero, muore una bimba e grave la sorella

E’ morta la bambina di 3 anni travolta con i familiari dalla caduta di un pioppo sulla tenda nel campeggio dove trascorreva le vacanze a Marina di Massa. Vani i tentativi di rianimarla sul posto da pa ...

Assessorato alle contrade e riqualificazione urbana: il programma di ‘Guardia sei tu’

La proposta programmatica di “Guardia sei tu” punta, fra l’altro, alla Bellezza, dato che il borgo guardiese ha tutte le caratteristiche per essere la Bella e “straordinaria gemma del Sud” e di tutto ...

E’ morta la bambina di 3 anni travolta con i familiari dalla caduta di un pioppo sulla tenda nel campeggio dove trascorreva le vacanze a Marina di Massa. Vani i tentativi di rianimarla sul posto da pa ...La proposta programmatica di “Guardia sei tu” punta, fra l’altro, alla Bellezza, dato che il borgo guardiese ha tutte le caratteristiche per essere la Bella e “straordinaria gemma del Sud” e di tutto ...