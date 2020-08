Sophie e Jessica nuove troniste del classico | Anticipazioni Uomini e Donne 7 Settembre (Di domenica 30 agosto 2020) Maria De Filippi continua le sue registrazioni del trono misto, in particolar modo di quello classico presentando le due nuove troniste: Sophie e Jessica. La conduttrice infatti, ha deciso di lasciare due ragazzi e due ragazze sul trono classico smentendo così il torno gay che per diversi mesi è stato al centro del gossip sui social. Grazie al blog “Vicolodellenews” però, possiamo raccontarvi di più sulle due nuove ragazze che potranno conoscere i loro corteggiatore cercando di riuscire a trovare l’amore. A differenza di quello che pensavano tutti infatti, le registrazioni stanno andando avanti nel migliore dei modi con tanto di pubblico in studio (con tutte le precauzioni imposte dal Governo) regalando così ... Leggi su giornal

zazoomblog : Uomini e Donne le nuove troniste sono Sophie e Jessica: cosa sappiamo di loro - #Uomini #Donne #nuove #troniste - Sophie_995 : Jessica Alba ?? - Peligrosooooo : @Lie_RRRR Christina, Emma, Marella, Maellis, Maeva, Sophie, Jessica -