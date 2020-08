Sgarbi a Sutri multa chi indossa la mascherina «se non necessaria» (Di domenica 30 agosto 2020) L’ordinanza di Vittorio Sgarbi sulle mascherine sfrutta un’interpretazione della legge 533/1977 in materia di ordine pubblico, che all’articolo 2 prevede che non ci si possa mascherare in volto perché, così facendo, ci si renderebbe irriconoscibili. Parte da questo punto per emanare una delle ordinanze più controverse di questa estate 2020: lo fa da sindaco di Sutri, lo storico comune in provincia di Viterbo di cui il critico d’arte è sindaco e dove aveva preso iniziative (questa volta lodevoli) dal punto di vista della promozione del patrimonio artistico. LEGGI ANCHE > Emergenza Covid, Sgarbi attacca ancora il governo: «Situazione ridicola» Sgarbi ordinanza mascherina, il divieto di utilizzo a Sutri se non ... Leggi su giornalettismo

