Serie A femminile 2020/2021, Fiorentina a valanga e in testa con Juve e Milan: 5-2 al Napoli (Di domenica 30 agosto 2020) Convincente vittoria della Fiorentina, che nella seconda giornata della Serie A femminile 2020/2021 sbanca il campo del Napoli per 5-2 e continua così la marcia a punteggio pieno in testa alla classifica insieme a Juventus e Milan. Protagonista assoluta del match Daniela Sabatino, autrice di una tripletta a cavallo tra primo e secondo tempo. Il Napoli invece resta fermo a zero punti, dopo aver perso anche alla prima giornata con il Bari. Le partenopee partono con il piede giusto sorprendendo le viola e trovando anche il gol del vantaggio con Errico al 19′, ma nel finale di primo tempo la Fiorentina ribalta la partita: il pareggio lo firma Sabatino al 32′ su assist di Bonetti, poi al ... Leggi su sportface

