Resta chiusa per tutta la notte l'autostrada del Brennero (Di domenica 30 agosto 2020) AGI - L'autostrada A22 del Brennero Resta chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra Bolzano Sud e San Michele a seguito della piena del fiume Adige dopo le forti piogge della scorsa notte che ha particolarmente colpito l'Alto Adige. Permane l'interruzione anche sulla linea ferroviaria del Brennero in Val d'Isarco a nord di Bolzano. Evacuate preventivamente ad Egna circa 320 persone per il rischio di esondazione dell'Adige. Coda di 4 km sull'autostrada in uscita a San Michele per chi proviene da sud. Tutto il traffico si e' riversato sulla Statale 12 dove si sono formate code tra Salorno e Bolzano. La situazione permane particolarmente difficile a seguito dell'enorme quantità d'acqua caduta. Diversi i fiumi esondati: l'Isarco all'altezza della ... Leggi su agi

