Referendum, Di Maio: “Con il Sì ci adeguiamo a numeri europei. Non esiste problema di democrazia o rappresentatività” (Di domenica 30 agosto 2020) “Io sto solo facendo una campagna referendaria per una causa giusta. Questa non è una battaglia solo del Movimento 5 stelle ma è una battaglia di buon senso. Noi con questo Referendum ci adeguiamo ai numeri europei“.Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a margine della tappa a Casavatore, in provincia di Napoli, durante il suo tour per la campagna referendaria. “Nessuno mi venga a parlare di democrazia o di rappresentatività. Tutti i cittadini che sto incontrando mi dicono che voteranno sì. A me interessano i problemi che riguardano i cittadini e le famiglie e agli italiani non interessano le dinamiche di partito e di movimento” L'articolo Referendum, Di Maio: “Con il Sì ci ... Leggi su ilfattoquotidiano

