"Quella sarà la cartina di tornasole". Renzi, un atto di guerra a Pd e M5s: vendetta al seggio, viene giù Conte (Di domenica 30 agosto 2020) “Più i sondaggi ci danno bassi, più sarà un piacere smentirli. E la cartina di tornasole sarà il teatro di battaglia nazionale del seggio senatoriale di Sassari”. Così Matteo Renzi in un'intervista rilasciata a La Stampa ha messo in guardia gli alleati di governo. “Era dei Cinque stelle - ha continuato in riferimento al seggio - che oggi col Pd candidano un ingegnere grillino. Noi invece un ottimo professionista, l'avvocato Marras, che può fare un grande risultato. Italia Viva sarà misurata dal risultato in Toscana e Campania ma anche in Sardegna: la grillinizzazione del Pd è un'occasione per noi che non vogliamo morire leghisti e neanche vivere grillini”. Quello dell'ex ... Leggi su liberoquotidiano

wertem2 : @annagraziaq4 @MediasetTgcom24 @repubblica @Corriere @davidemaggio @fattoquotidiano @LaVeritaWeb @RaiNews @AscoltiT… - GianlucaFiori70 : @laromanet Come no?hai vinto all'ultima giornata grazie a VAN DER SAR, BATISTUTA c'era l'anno dopo e quello dopo an… - LaTauraErrante : Azioni come quella del Governatore Musumeci non fermeranno le migrazioni, anzi rischiano di scoraggiare i comandant… - BiffiLuca : @MassimoBenesse1 @PinoVaccaro77 Van der Sar in quella classifica e non c è Julio Cesar rido fino al 2030. Cambierei… - pinkmartina : Questa è politica estera, quella cosa che noi non abbiamo più. -