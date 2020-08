Pensione con 41 anni di contributi? Non siamo nati per lavorare ma per vivere (Di domenica 30 agosto 2020) Inviato da O. – Ma quando è che vogliamo diventare una volta per tutte un paese civile; 40 anni di lavoro non sono più che sufficienti; ne basterebbero anche 30. Non siamo nati per lavorare…ma per vivere. Perché non prendiamo a modello paesi come la Germania la Francia o l’Austria dove le cose funzionano meglio ecc. ecc.. Giocano su migliaia di regole, n’è inventano di tutti i colori: quota cento, quota 41, ape social, opzione donna e quante altre sono…un numero infinito. Giusto per rendere la vita impossibile alle persone che hanno lavorato una vita e senza considerare che dovrebbe essere un diritto sacrosanto senza se e senza ma andare in Pensione. E che la stessa dovrebbe essere anche dignitosa. Risultato: i ... Leggi su pensioniefisco

carlosibilia : Con il Reddito e la Pensione di cittadinanza continuiamo ad aiutare chi era restato indietro. Una misura di giustiz… - Di_Asto : @cesare8859 @TheChain1974 @Azione_it @BrandiniSerena Ricordo che con 41anni e 10 mesi di contributi, salvo correzio… - cicciagatta : RT @Davide38296157: Lo sapevate che alcuni detenuti percepiscono un regolare stipendio (13* e 14*), tfr e pensione! Lo stipendio si aggira… - archiliutprando : @mimisexymi2 Sempre meglio che pagare la pensione ad uno psicologo e ad un avvocato per un divorzio con uno che non… - danig993 : @Famel44867913 @The_Aktor @_enz29 @mr9_88 te ne ha fatti 5 l'atalanta saltandoti in faccia, la primavera del barca… -