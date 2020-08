Mercato Inter, oltre a Vidal e Kolarov si punta a Kanté e Ndombélé (Di domenica 30 agosto 2020) L’Inter vuole accontentare Conte: Vidal e Kolarov di esperienza, i centrocampisti francesi per aumentare i giri. In uscita anche Godin e Skriniar. Il Mercato dell’Inter si gioca su più tavoli. Il club nerazzurro, che ha già chiuso per Hakimi, punta a profili di esperienza e di grande dinamicità per accontentare le richieste di Conte. Vidal e Kolarov per vincere Sul taccuino di Marotta e Ausilio ci sono due nomi di livello: Arturo Vidal, pallino del tecnico pugliese, e Aleksandar Kolarov. Il centrocampista cileno, già cercato in inverno, è fuori dai progetti tecnici di Koeman e pare destinato a lasciare il Barcellona: in nerazzurro ritroverebbe l’allenatore ... Leggi su newsmondo

