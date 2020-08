Marina di Massa, albero cade su tenda: muoiono due sorelle di 3 e 14 anni (Di domenica 30 agosto 2020) Domenica 30 agosto 2020 – Tragedia in un camping a Marina di Massa, in Toscana. Due sorelline sono morte nel campeggio della Partaccia, colpite da un albero che è caduto sulla loro tenda. Avevano soltanto 3 e 14 anni. Illesi i genitori delle bimbe; l’altra sorella di 19 anni è rimasta ferita, invece, in maniera non grave. La tragedia si è consumata questa mattina quando una violenta tromba d’aria si è abbattuta sulla località balneare toscana. Sul posto i vigili del fuoco che sono ancora al lavoro. Le sorelle erano in vacanza con la famiglia di origini marocchine. leggi anche l’articolo —> Covid, bollettino di oggi: 1.444 nuovi contagi, netta crescita dei guariti Secondo quanto ... Leggi su urbanpost

GiuseppeConteIT : La tragica scomparsa delle due sorelle che erano in vacanza a Marina di Massa ci addolora profondamente. Una vacanz… - Agenzia_Ansa : E' morta la bambina di 3 anni travolta con i familiari dalla caduta di un pioppo sulla tenda nel campeggio dove tra… - TgLa7 : #Maltempo, cade un albero su una tenda in un campeggio a Marina di Massa Carrara. Morta una bimba di 3 anni, in gra… - FabrizioKinga : RT @GiuseppeConteIT: La tragica scomparsa delle due sorelle che erano in vacanza a Marina di Massa ci addolora profondamente. Una vacanza t… - avv_procopio : RT @RepubblicaTv: Marina di Massa, la tenda schiacciata dall'albero nel camping: morte due sorelline: Due sorelline sono morte nel campeggi… -