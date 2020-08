Lista civica ‘EsserCi’, Di Lonardo presenta squadra e programma (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGuardia Sanframondi (Bn) – Raffaele Di Lonardo, candidato sindaco al comune di Guardia Sanframondi con la Lista ‘esserCi’, ha presentato ieri la sua squadra ed il programma. Una svolta con il passato, un nuovo concetto di comunità, l’attenzione per il mondo giovanile, il recupero del centro storico, una rinnovata sensibilità verso il mondo dell’agricoltura e l’ambiente i temi toccati da di Lonardo nel corso del suo intervento. “Quello della Lista civica ‘esserCi’ – ha dichiarato Di Lonardo – è prima di tutto un gruppo di amici, composto da tante personalità differenti che però hanno trovato una sintesi in ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Lista civica Elezioni: presentata la lista civica “Faenza cresce” Leggilanotizia I “moderati” per Parcaroli:

«Vincere al primo turno sarebbe importante, il segnale che tanti maceratesi hanno avuto davvero voglia di cambiamento – ha detto il candidato sindaco del centrodestra, Sandro Parcaroli-. I temi che pr ...

Montese, il fedelissimo della Lega si candida contro il Carroccio

Lolli Giordano si presenta nel gruppo dell’ex sindaco Mazza: «Ma resto leghista» Il partito lo diffida: «La nostra lista c’è, ma lui preferisce correre con la sinistra» MONTESE Scoppia a Montese il ca ...

