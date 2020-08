Lionel Messi diserta i test anti-Covid per la ripresa degli allenamenti: rottura definitiva col Barcellona (che prepara la multa) (Di domenica 30 agosto 2020) Se non è rottura definitiva poco ci manca. Sono sempre più tesi i rapporti tra Lionel Messi e il Barcellona: il fantasista argentino non si è presentata nel ritiro del club per sottoporsi ai test per il Covid propedeutici all’inizio degli allenamenti previsti per domani, i primi con il nuovo allenatore Ronald Koeman. Adesso la società minaccia una multa, quando ormai il suo addio dalla squadra catalana sembra sempre più vicino. Destino e comportamento opposto da parte di un altro sicuro partente: Luis Suarez si è presentato regolarmente nonostante il tecnico gli abbia già comunicato che non fa più parte del progetto. L’attaccante argentino era atteso ... Leggi su ilfattoquotidiano

