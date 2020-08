Ligue 1, primo successo del Monaco di Kovac. Nizza al comando (Di domenica 30 agosto 2020) Dopo gli anticipi di ieri che hanno visto il successo del Rennes per 2-1 e del Nizza per 2-0 rispettivamente contro Montpellier e Strasburgo, questo pomeriggio si sono disputate altre quattro gare della seconda giornata della Ligue 1. primo successo del tecnico del Monaco Niko Kovac: il suo undici che ha avuto la meglio sul Metz col punteggio di 1-0. Gol in trasferta siglato dal difensore Badiashile. Rete difesa con i denti dopo l'espulsione del centrocampista difensivo Youssouf Fofana al 47'. Colpo esterno anche del Bordeaux passato sul terreno dell'Angers col punteggio di 2-0. Prima vittoria in campionato dei Girondins meritata, con prestazione di solidità soprattutto nel primo tempo, dove gli uomini di mister Casset hanno siglato due ... Leggi su itasportpress

