Djokovic: "È nata la Ptpa". Federer e Nadal disapprovano (Di domenica 30 agosto 2020) ROMA - Con un post su Instagram Novak Djokovic ha annunciato la nascita di una nuova associazione di tennisti professionisti maschili, indipendente dall' ATP che gestisce il circuito, ignorando le ... Leggi su corrieredellosport

SkySport : Cincinnati, Djokovic batte Raonic in finale e conquista l'80° titolo in carriera #SkySport #Tennis #AtpCincinnati… - WeAreTennisITA : 2??6?? ? - 0??? Come di fronte al pubblico, e non solo per l’esultanza: Djokovic batte Raonic e vince il ?? di Cinci… - repubblica : Tennis, Djokovic non sbaglia un colpo: batte Raonic e conquista New York - elitonks : @MissOHaras Anche io non ne capisco il senso, ma va beh. Ho come l'impressione che Djokovic voglia fare di tutto pe… - livetennisit : Djokovic e la nuova associazione: “Nessun boicottaggio o tour parallelo. Vorrei che Roger e Rafa si unissero a noi” -