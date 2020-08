Cremona, abbandona un frigorifero per strada: inaspettato gesto del sindaco (Di domenica 30 agosto 2020) Far la cosa giusta, anche con un pizzico di sarcasmo, può portare a grandi risultati. Il sindaco della cittadina di Gerre de’ Caprioli lo sa bene. Un cittadino di un Comune limitrofo ha pensato di fare il furbetto abbandonando un frigorifero sulla strada, ma le telecamere l’hanno beccato. Così il primo cittadino di Gerre ha pensato di approfittare dell’occasione per fare un’originale sensibilizzazione sul corretto smaltimento dei rifiuti e sulla tutela ambientale. In caso contrario, si rischia di andar incontro anche a conseguenze disastrose. Il post del sindaco sui social ha fatto il pieno di like, commenti e condivisioni. Il furbetto del frigo beccato dalle telecamere “frigorifero abbandonato davanti alla ... Leggi su thesocialpost

