Bolzano, cade dal quarto piano: morto bimbo di due anni (Di domenica 30 agosto 2020) commenta Un bambino di 2 anni è morto all'ospedale San Maurizio di Bolzano , dove era stato trasportato d'urgenza e in condizioni molto gravi. Il piccolo è caduto da una finestra del quarto piano di ... Leggi su tgcom24.mediaset

Tragedia a Bolzano. Un bambino di 2 anni è morto, nel pomeriggio di domenica 30 agosto, all'ospedale San Maurizio, dove era stato trasportato d'urgenza e in condizioni molto gravi. Il piccolo è caduto ...