Viviana e Gioele, tracce di sangue trovate con il luminol nel bosco (Di sabato 29 agosto 2020) Una notte intera di accertamenti nei boschi di Caronia dove è stato trovato il corpo del piccolo Gioele , morto assieme alla sua mamma, la dj Viviana Parisi nel giallo di questa estate 2020 che ancora ... Leggi su quotidiano

crispadafora : RT @SkyTG24: Giallo Caronia, legale marito: 'Trovate tracce ematiche da esaminare' - Infomessina : Viviana e Gioele, trovate tracce ematiche con il Luminol - tempostretto : Un nuovo articolo: (Viviana e Gioele, nuovi sopralluoghi a Caronia) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ultime n… - kikkiar : RT @SkyTG24: Giallo Caronia, legale marito: 'Trovate tracce ematiche da esaminare' - SkyTG24 : Giallo Caronia, legale marito: 'Trovate tracce ematiche da esaminare' -

Ultime Notizie dalla rete : Viviana Gioele

Adnkronos

“Durante le ricerche eseguite ieri sono state trovate delle tracce ematiche con il luminol, ma non si sa se sono di animali o persone. Dovremo aspettare una decina di giorni per sapere i risultati”. L ...Tracce ematiche nei pressi del luogo dove è stato trovato il corpo del piccolo Gioele, nei boschi di Caronia (Messina). Sono state trovate durante i rilievi eseguiti nella notte con il luminol, ma per ...