Vincenzo De Luca Show: battute e frecciate che vanno a segno (Di sabato 29 agosto 2020) In principio fu il lanciafiamme, minacciato contro quanti pensavano di organizzare feste di laurea nel mese di marzo, poi sono venuti la lunga quarantena e i mesi della riapertura tutti costellati degli interventi del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. https://twitter.com/VincenzoDeLuca/status/1299598815293513728 Leggi su vanityfair

espressonline : Una coalizione monstre, un potere radicato, un consenso da ex Urss. Così “De Lucašenko” si appresta a stravincere l… - HuffPostItalia : Covid, Vincenzo De Luca: 'A fine agosto potrei chiedere lo stop degli spostamenti tra regioni' - SkyTG24 : Coronavirus, De Luca: “Tra 15 giorni valuteremo stop mobilità Regioni” - MarekNapoli : RT @claudio_2022: Vincenzo De Luca: un bluff travestito da sceriffo. Gli ospedali pubblici campani decimati e chiusi, per favorire l'avvent… - Mariang15709842 : RT @Libero_official: #DeLuca insulta #Salvini: 'Venditore di cocco e parcheggiatore abusivo'. Agghiacciante in diretta: ecco il 'rispetto'… -

Ultime Notizie dalla rete : Vincenzo Luca Traghetti per le isole occupati al 100%, diffida a De Luca: “L’ordinanza va sospesa, viola il Dpcm” Fanpage.it Vincenzo De Luca Show: battute e frecciate che vanno a segno

Da Briatore a Salvini passando per i lanciafiamme e la protezione civile, Vincenzo De Luca fa una politica che sembra cabaret e si dimostra vincente. In passato non sono mancate però le accuse di ...

DIRETTA CANTÙ BRESCIA/ Video streaming tv: focus sulla Germani (basket)

Diretta Cantù Brescia streaming video tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaBancoDesio nel gruppo A della Supercoppa di basket, è la prima giornata del gruppo A. Diretta Cantù ...

Da Briatore a Salvini passando per i lanciafiamme e la protezione civile, Vincenzo De Luca fa una politica che sembra cabaret e si dimostra vincente. In passato non sono mancate però le accuse di ...Diretta Cantù Brescia streaming video tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaBancoDesio nel gruppo A della Supercoppa di basket, è la prima giornata del gruppo A. Diretta Cantù ...