‘Temptation Island 8’, Sofia e Amedeo sono la quinta coppia in gara: “Questa situazione non mi fa dormire la notte…” (Di sabato 29 agosto 2020) La quinta coppia dell’ottava edizione di Temptation Island è composta da Sofia e Amedeo: Visualizza questo post su Instagram Sofia e Amedeo sono fidanzati da 11 anni e partecipano a #TemptationIsland per capire se sono pronti a creare una famiglia… Prossimamente su Canale 5 🌴 Un post condiviso da Temptation Island (@temptationIsland official) in data: 29 Ago 2020 alle ore 3:38 PDT L'articolo ‘Temptation Island 8’, Sofia e Amedeo sono la quinta coppia in gara: “Questa ... Leggi su isaechia

trash_italiano : Sorridi. Mancano solo 2/3 settimane a Pomeriggio 5, Forum, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Temptation Island, Live - Non è la d'Urso. - ChiccoseDOC : “TEMPTATION ISLAND 8”: IL FILMATO DI PRESENTAZIONE DELLA QUINTA COPPIA “NIP” IN GIOCO, SOFIA ED AMEDEO (VIDEO)..… - CIAfra73 : RT @Gio79803890: Quinta Coppia PROMO TEMPTATION ISLAND SOFIA E AMEDEO #temptationisland Prossimamente con Alessia Marcuzzi @lapinella ????… - TemptationITA : Sofia e Amedeo sono fidanzati da 11 anni e partecipano a #TemptationIsland per capire se sono pronti a creare una f… - CIAfra73 : RT @DarioL46: Quinta coppia di temptation island #temptationisland #alessiamarcuzzi @lapinella -

