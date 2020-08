Sondaggio, cala il M5s: Fratelli d’Italia a meno di un punto. Boom di Draghi tra i leader. Sul Referendum gli elettori del Pd i più divisi (Di sabato 29 agosto 2020) A meno di un mese dal Referendum costituzionale, dalle elezioni regionali, e con l’emergenza Coronavirus sempre in corso cambiano ancora gli orientamenti politici degli italiani. Secondo le indicazioni del Sondaggio condotto da Demos per Repubblica, la Lega resterebbe al momento ancora il primo partito, ma con una erosione di consenso notevole. Nel settembre 2019 i sondaggi la davano al 32,5%, contro il 24,5% attuale. Dato in discesa rispetto al picco massimo di voti conquistato alle europee 2019 (34,3%). Ma dove sono finiti i voti della Lega? Un indizio c’è. È quel 15,4% rilevato per Fratelli d’Italia, in crescita esponenziale rispetto al 7,4% di un anno fa e al 6,5% ottenuto alle ultime elezioni europee. Dato che salta ancor di più all’occhio perché il partito di ... Leggi su open.online

