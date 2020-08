Neuralink: Elon Musk prova ad entrare nel cervello umano (Di sabato 29 agosto 2020) Il miliardario ha presentato i dati della sperimentazione sui maiali di Neuralink. Elon Musk conta quanto prima di avviare i test Un nuovo test, un nuovo obiettivo da raggiungere. Elon Musk non si ferma e anzi vuole sempre di più. Il miliardario ha lanciato Gertrude, il maiale con un chip grande come una moneta (8 mm, “come un Fitbit ma con i fili“, ha detto Musk) impiantato nel cervello che gli spettatori hanno potuto vedere muoversi nella paglia seguendo le sue connessioni cerebrali sul display di un computer. La novità è rappresentata da Neuralink, nuovo dispositivo che è stato ufficialmente presentato a San Francisco. Elon Musk ha spiegato brevemente la sua funzione: “Un ... Leggi su zon

