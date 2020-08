Napoli, Allan vola da Ancelotti. Karbownik e Under i nomi caldi in entrata (Di sabato 29 agosto 2020) Il Napoli è molto vicino alla prima cessione di uno dei suoi 'big' in uscita. Dopo 5 stagioni in azzurro, infatti, Allan è ormai ad un passo dal passaggio all'Everton di Carlo Ancelotti. Il ... Leggi su napolitoday

