Il Milan non molla Tonali e prova a beffare l’Inter (Di sabato 29 agosto 2020) Il Milan si è inserito prepotentemente nella corsa per l’acquisto del playmaker del Brescia, Alessandro Tonali, il cui trasferimento all’ Inter pareva cosa fatta. I rossoneri provano lo sgarbo ai cugini offrendo 10 milioni per il prestito onoreso con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Un’operazione da circa 35 milioni di euro complessivi, che il Milan ammortizzerebbe in due anni anni senza appesantire il bilancio. Da quanto si apprende, il manager del giocatore, Giuseppe Bozzo, si troverebbe già a Milano per discutere con le due società . La sensazione, però, è che i rossoneri abbiano accelerato fortemente e che potrebbero mettere a segno il colpaccio. I nerazzurri sono dunque avvisati, anche perché il calciatore ha fretta di conoscere ... Leggi su sport.periodicodaily

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Milan, accordo raggiunto per il rinnovo di #Ibrahimovic Lo svedese percepirà 7 milioni non legati… - FBiasin : 'Ti offriamo 5.5'. 'Io voglio 7'. 'Alziamo a 6'. 'Io voglio 7'. 'Possiamo arrivare a 6.5'. 'Io voglio 7'. '6.5 più… - AntoVitiello : #Maldini: 'La scorsa stagione messo le basi per la nostra idea di #Milan del futuro, sono arrivati 9 giocatori tra… - Milannews24_com : Ordine: «Ibrahimovic non ha cambiato il Milan con i gol, ma con…» - SgSimoncino : @FootballAndDre1 +€ non è da scartare a priori (se proprio milan vuoi venderlo) -

Ultime Notizie dalla rete : Milan non PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Boom boom Milan!". Non c'è traccia del Napoli Tutto Napoli Calciomercato Inter, niente Ndombele: nuovo scambio con Skriniar

L’Inter ha fatto un bel passo avanti nei risultati nella stagione 2019-20 e punta a migliorare ancora nell’annata che sta per cominciare. Al tecnico Antonio Conte va dato il merito di aver fatto cresc ...

Calcio A donne, San Marino alle 17.45 la prima in casa con il Milan

SAN MARINO – Resettare e cambiare registro. La San Marino Academy non ha alternative dopo la batosta inaugurale contro l ...

