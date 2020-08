Ibrahimovic a Milano, in serata atterra a Linate (Di sabato 29 agosto 2020) ANSA, - Milano, 29 AGO - Zlatan Ibrahimovic arriverà a Milano alle 22:30, atterrando all'aeroporto di Linate con un volo privato, come si apprende da fonti vicine al Milan. L'attaccante ha trovato l'... Leggi su corrieredellosport

AntoVitiello : #Milan, domani #Ibrahimovic sbarca a Milano. Prenderà la maglia numero 9 - Sport_Mediaset : +++ #Milan: #Ibrahimovic ha firmato fino al 2021. Domattina a Milano. +++ #SportMediaset - infoitsport : Sportitalia – Ibrahimovic sarà a Milano in serata - infoitsport : Zlatan Ibrahimovic arriva a Milano: sbarcherà a Linate in tarda serata per firmare col Milan - zazoomblog : Milan Ibrahimovic atteso in serata a Milano. I rossoneri insistono per Tonali - #Milan #Ibrahimovic #atteso… -