Genoa, Destro può restare: l’attaccante si allena a Pegli (Di sabato 29 agosto 2020) Mattia Destro, di proprietà del Bologna, può restare al Genoa anche nella prossima stagione Mattia Destro, attaccante di proprietà del Bologna, potrebbe restare al Genoa anche nella prossima stagione. Come riportato dal Secolo XIX, il calciatore, che terminerà il prestito in Liguria il 31 agosto, si sta allenando a Pegli e potrebbe andare incontro a una riconferma. In caso di permanenza al Genoa, però, l’ingaggio di Destro sarà ridotto rispetto al milione che percepisce attualmente al Bologna. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Calciomercato LIVE - Reggina, altro colpo: vicino l'ex Milan Rami! Verona, in arrivo Ruegg

Manca ormai poco all'ufficialità dell'ingaggio di Thiago Silva da parte del Chelsea. Secondo Sky Sports Uk, il 35enne centrale brasiliano, in scadenza di contratto col Paris Saint Germain, ha superato ...

