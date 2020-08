Chadwick Boseman: Josh Gad pubblica il suo ultimo messaggio (Di sabato 29 agosto 2020) Josh Gad ha voluto ricordare Chadwick Boseman, recentemente scomparso, con il messaggio che l'attore gli ha inviato alcuni giorni prima di morire: 'Ringrazia Dio per l'unicità delle bellezze e meraviglie di questo giorno' La tragica morte di Chadwick Boseman, che ha lottato contro un tumore al colon in silenzio, ha sconvolto il mondo del cinema e non solo. L'attore era un'icona afroamericana, nota per l'umanità che metteva nei suoi ruoli e ancor di più fuori dal set, per questo il suo amico Josh Gad ha voluto ricordarlo con il commovente e ultimo messaggio che Boseman gli ha inviato prima della sua dipartita. Da Viola Davis a Denzel Washington, le star del cinema hanno salutato ... Leggi su movieplayer

