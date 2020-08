UeD2020 tutte le novità di Maria De Filippi (Di venerdì 28 agosto 2020) La nuova edizione du UeD2020 prevede la presenza di ben quattro tronisti. A precisarlo è Maria De Filippo che spiega nella prima puntata, in registrazione, che andrà in onda a settembre vedremo due uomini e due donne come tronisti ufficiali. Ecco chi sarà sulla poltrona rossa di UeD2020 Lunedì 7 settembre, in anticipo di una settimana, Uomini e Donne tornerà regolarmente su Canale 5 a partire dalle 14.45. Sarà in questa occasione che vedremo i nuovi personaggi in cerca dell’amore che sono stati scelti dal pubblico in queste settimane tramite un sondaggio su Witty Tv. I due uomini ammessi a sedersi sulla poltrona rossa, in base alle preferenze del pubblico, sono: il 25enne Davide Donadei, originario di Parabita (Lecce), e il 30enne Gianluca De Matteis. A questi ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

