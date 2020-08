Test sierologici ai docenti, finora 159 positivi. Il caso degli insegnanti che non lo vogliono fare (Di venerdì 28 agosto 2020) La campagna dei Test sierologici sui docenti e non, promossa dal ministero della Salute, continua a registrare falle nella macchina organizzativa. Se in alcune regioni (soprattutto al Nord) tutto sembra funzionare nonostante molti medici di famiglia non si siano dichiarati disponibili a somministrare il Test, al Sud molti insegnanti raccontano di problemi e ritardi. Intanto dai primi Test effettuati risultano positivi 159 insegnanti (16 in Veneto, 12 in Lombardia, 20 in Umbria, 4 in Trentino e 107 in Alto Adige, dove la scuola inizia già il 7 settembre). Numeri che fanno suonare un campanello d’allarme tenuto conto che un docente su tre finora ha preferito non fare il Test (che è su ... Leggi su ilfattoquotidiano

